Завтра в ТГАСУ обсудят безопасность и качество дорог

16 мая 2019 / Томский Обзор

В Томском государственном архитектурно-строительном университете в рамках Форума новых решений U-NOVUS с 15 по 17 мая пройдет воркшоп «Применение современных технологий при ремонте городских улиц и дорог». Его участниками станут студенты старших курсов и практикующие специалисты в области проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог.

Как сообщают в пресс-службе вуза, откроют воркшоп заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, ректор ТГАСУ Виктор Власов и заместитель директора департамента программ стимулирования спроса Максим Невесенко (Фонд инфраструктурных и образовательных программ).

В первый день участники познакомятся с последними разработками в области дорожного строительства, обсудят результаты ранее выполненной диагностики участка проспекта Ленина от улицы Герцена до переулка Плеханова.

Второй день работы воркшопа, 16 мая, начнется с обследования участка проспекта Ленина (старт в 7.00 на пересечении ул. Герцена и пр. Ленина). Остальное время будущие и практикующие дорожники посвятят разработке проектных решений с использованием современных технологий, которые позволят увеличить межремонтные сроки службы и повысить безопасность городских улиц и дорог в Томске.

Краткие итоги работы будут представлены комиссии во главе с губернатором 17 мая в СК «Гармония» с 16.00 до 18.00.

«Продуктами» воркшопа, как ожидают организаторы, станут пилотный проект по ремонту; образовательные программы и видеокейсы для распространения успешных практик ремонта городских улиц и автомобильных дорог; совместное решение наукоемких задач для диверсификации производств и рынков российских производителей.

Место проведения воркшопа: конференц-зал ТГАСУ (пл. Соляная, 2, корпус № 2, второй этаж). Работа пройдет 15 мая с 10:00 до 18:00, 16 мая с 9.00 до 18:00, 17 мая с 10:00 до 14:00.

Организатор – Фонд инфраструктурных и образовательных программ, соорганизаторы: администрация Томской области, Томский государственный архитектурно-строительный университет. Фонд представят заместитель директор департамента программ стимулирования спроса Максим Невесенко, руководитель проектов департамента программ стимулирования спроса Дмитрий Лепешов и фасилитатор, к.т.н., доцент кафедры проектирования дорог СибАДИ Григорий Левашов.

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