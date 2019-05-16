ТГУ приглашает томичей на «Ночь в музеях»

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 17 мая, Томский госуниверситет примет участие в международной акции «Ночь музеев», сообщает пресс-служба вуза.

Nрадиционно для посещения будут открыты старейшие университетские музеи: Музей истории ТГУ, Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, Минералогический музей им. И.К. Баженова, Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова и Зоологический музей.

Отдельной площадкой акции станет Сибирский центр дизайна ТГУ (пр. Ленина, 79), где откроется выставка аддитивных технологий: будут изделия из керамики, бетона и глины.

С 19.00 жители и гости города также смогут побывать на выставках, концертах и мастер-классах, организованных сотрудниками и студентами университета, обучающимися дошкольных образовательных учреждений и школ Томска – постоянных партнеров подразделений ТГУ.

Специально для юных участников акции молодые актеры университетского студенческого музыкального театра «Маска» подготовили детскую музыкальную сказку «Три поросенка». Будет 2 представления – в 19.30 и 21.30. Выступление ансамбля скрипачей и трио Центра культуры ТГУ начнется в 20.45.

Большая программа «Химический сад, или Что скрывают растения?» запланирована в Сибирском ботаническом саду. Отмечается, что что вход в Ботсад платный (400 рублей).

С программой акции можно ознакомиться здесь.

Во время «Ночи» посетителям будет предоставлена возможность пожертвовать в Эндаумент-фонд ТГУ средства на развитие музеев университета.

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