Служба занятости Томской области трудоустроила 124 инвалида в 2019 году

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В центры занятости населения Томской областив первые три месяца 2019 года обратились 326 инвалидов, 124 – были трудоустроены, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

По словам специалистов департамента труда, динамика трудоустройства инвалидов в нашем регионе имеет положительный характер: уровень трудоустройства обратившихся в центры занятости граждан с инвалидностью повысился с 35% в 2014 году до 61% в 2018 году. Специалисты отметили, что плановый показатель на 2019 год – 70%.

С 1 января 2019 года в Закон о занятости внесен ряд норм: специалисты центров занятости оказывают услуги по сопровождению инвалидов при трудоустройстве, содействуют их профессиональной адаптации на рабочем месте, формируют путь их продвижения до места работы и на территории предприятий, помогают пройти собеседование с работодателем.

В 2019 году при трудоустройстве в регионе сопроводили шесть инвалидов – трудоустроили поваром, лаборантом, подсобным рабочим, воспитателем, специалистом по кадрам и экономистом. Сотрудники центра занятости сформировали для них несколько вариантов маршрута до места работы, определили особенности режим работы и отдыха, согласовали распорядок рабочего дня, ознакомили инвалидов с предприятиями.

Специалисты центров занятости региона, работающие с инвалидами, прошли обучение на базе ТГПУ по развитию профессиональной компетентности на основе клиентоориентированного подхода, часть – освоили основы языка жестов. Так, в рамках услуги «сопровождение» женщину с нарушением слуха в томском центре занятости подготовили к собеседованию – в ходе переговоров специалист выступал сурдопереводчиком.

Один инвалид при поддержке северского центра занятости в 2019 году открыл собственное дело – оказывает услуги по бухгалтерскому учету.

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