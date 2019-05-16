На томском U-NOVUS создают инструменты для анализа работы предприятий

В рамках форума новых решений U-NOVUS–2019 проходит воркшоп «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста». Его организатором является «Газпромнефть НТЦ».

Как сообщает пресс-служба ТГУ, участники работают над инструментами, позволяющими быстро анализировать большие объемы информации в нефтегазовом секторе, чтобы специалисты могли оперативно принимать решения.

Основной частью программы форума является серия воркшопов и хакатонов, задания для которых предложили крупные промышленные компании. По мнению министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, уникальный формат U-NOVUS позволяет молодым исследователям участвовать в конструктивных творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти, специалистами технологического бизнеса, командами из вузов и научных организаций, нацеленными на результат.

Новые инструменты для анализа большого объема данных необходимы специалистам, работающим в нефтегазовой отрасли, чтобы принимать эффективные решения по развитию производства. Здесь часто используются онтологии – формальные описания какой-то области с помощью схем. Обычно онтология состоит из структуры данных, содержащей все необходимые классы объектов и их связи. Пример – «Википедия», она использует этот метод для построения карточек в удобной и понятной человеку форме.

Такие схемы могут помочь предприятиям анализировать состояние объектов технологической инфраструктуры, вырабатывать рекомендации по улучшению показателей их работы и предотвращению аварийных ситуаций, для проведения планового технического обслуживания или экстренного ремонта и других ситуаций.

– Сейчас скопилось большое количество данных от научно-технических центров, занимающихся в том числе нефте- и газодобычей. Чтобы эти данные не лежали мертвым грузом, сейчас интересно, как можно получать из них знания и деньги. Например, информацию о работе тех или иных месторождений можно получать из истории добычи, пытаться применять ее на новых месторождениях со схожими характеристиками. Для этого требуется решить задачи в аналитике текстов, в том числе озвученную на воркшопе, – рассказал Алексей Кульневич, инженер по анализу данных и машинному обучению компании «Эконофизика». – Мы ожидаем от участников идей, как можно подойти к автоматизированному построению онтологий.

Участники будут разрабатывать модуль автоматического сбора онтологий, который позволит собирать информацию об объектах, их свойствах и связях между собой. Также команда предложит технологию аналитики полученных данных, при этом информация о процессе принятия решений может быть представлена как набор альтернатив, критериев и самих решений с учетом различных факторов.

– Этот воркшоп позволит получить более глубокое понимание онтологий, что очень важно при работе с текстовыми данными, где сущности и отношения между ними – это ключевой аспект для создания хорошей аннотации текста, – отметил магистрант ФилФ ТГУ, участник U-NOVUS Александр Здоровец. – Автоматическое извлечение информации из текста необходимо, поскольку сегодня существует огромный массив данных, которые сложно обработать вручную. Например, в нашей лаборатории когнитивных исследований языка уже реализуются проекты по автоматической обработке новостей.

Итоги воркшопа «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста» будут подведены 17 мая на закрытии форума.

ТГУ второй год подряд выступает оператором форума новых решений U-NOVUS. В этом году его участниками стали более 13 тысяч человек в возрасте от 16 до 73 лет из 13 регионов страны. Это студенты и аспиранты, молодые специалисты и ведущие ученые, представители бизнеса и власти, а также школьники.

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