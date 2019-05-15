«Ростелеком» будет развивать «Умный город» в Томске

15 мая 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»/Игорm Крамаренко

«Ростелеком», администрация Томской области и администрация Томска подписали соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации городского хозяйства. На открытии форума новых решений U-NOVUS свои визы в документе о совместной работе поставили: губернатор Томской области Сергей Жвачкин, мэр Томска Иван Кляйн и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Соглашение предусматривает взаимодействие органов власти и «Ростелекома» по вопросам разработки предложений в сфере цифровизации городского хозяйства на территории Томской области. Стороны договорились оказывать друг другу консультационную поддержку, обмениваться актуальной информацией и опытом.

«U-NOVUS станет стартовой площадкой для такого взаимодействия. Мы проведем серию воркшопов по направлениям: «Цифровая образовательная среда», «Цифровые решения в энергетике» и «Умный транспорт». Участники совместно с ведущими специалистами «Ростелекома» изучат существующие цифровые решения и обсудят перспективные проекты для создания комфортных условий жизни в регионе и городе», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Форум новых решений U-NOVUS 2019 проходит в формате воркшопов – совместной практической работы по приоритетам развития цифровой экономики, проводимых крупными компаниями с участием регионального бизнеса и научных команд университетов. Один из воркшопов, на котором обсуждали вопросы создания цифровой образовательной среды, открыл вице-президент — директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. Он пожелал участникам встречи удачи в разработке доступных технологических решений.

«Индустрии знаний нужны учителя и преподаватели, владеющие цифровыми образовательными инструментами. Специалисты, которые могут использовать современные технические достижения. И я желаю вам прорывных решений, которые позволят спроектировать дорожную карту, сформировать нужные альянсы для внедрения «Современной цифровой образовательной среды» на территории Томской области», — сказал Николай Зенин.

В этом году форум ориентирован на разработку платформенных решений, обеспечивающих технологический суверенитет государства и обладающих экспортным потенциалом для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по направлениям: цифровая энергетика, пятое поколение мобильной связи, «Умный город», цифровое здравоохранение, кибербезопасность и другие.

Тэги/темы: