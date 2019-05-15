В большинстве социальных учреждений Томска продолжается отопительный сезон

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Тепло продолжают получать 80% объектов социальной сферы Томска, если их адреса не включены в плановый ремонт тепломагистралей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Продолжительная ремонтная кампания, стартовавшая в начале мая, позволит профильным организациям качественно подготовить Томска к отопительному сезону следующего года. У них есть время не только на то, чтобы провести все необходимые ремонтные мероприятия, но и гидравлические испытания, чтобы своевременно пресечь появление дефектов и повреждений. С другой стороны, сокращенный отопительный сезон позволит томичам значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

По информации департамента городского хозяйства, сегодня в плановом ремонте находятся тепломагистрали, от которых подключены 99 многоквартирных домов. В среду работы начнутся на магистралях №№ 7 и 7А, обеспечивающих теплоснабжение ул. Рабочей, Говорова, Стрелочная и части ул. Мичурина. Накануне ресурсоснабжающая организация провела гидравлические испытания на участках сетей по пр. Комсомольскому, ул. Алтайской, Сибирской и Лебедева.

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