В Томске стартовал форум молодых ученых U-NOVUS

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Форум молодых ученых U-novus стартовал в среду в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным организаторов, в нем принимают участие более 2,5 тыс. человек: сотрудники технологических компаний, молодые ученые-разработчики, исследователи, аспиранты, студенты и школьники.

«Наш форум призван подготовить талантливую молодежь, которая будет работать в профессиях будущего: дизайнер виртуальной среды, куратор личных данных, аналитик данных интернета вещей. Также форум задуман, чтобы помочь молодежи сделать выбор, состыковать с крупнейшими компаниями», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая форум.

В свою очередь Эдуард Галажинский — ректор Томского госуниверситета (ТГУ), выступающего программным оператором форума, пояснил, что форум помогает донести идеи исследователей до промышленности, а компании получают возможность сформулировать свои задачи.

«В результате коммуникации компаний движутся вперед. В результате работы форума в прошлые годы, например, внедрены разработки, связанные с цифровизацией СИБУРа, внедрением цифровых производств Газпромнефти, беспилотных комбайнов», — подчеркнул Галажинский.

По его словам, количество заявок от компаний по решению задач на форуме кратно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

«На этом форуме количество воркшопов и заявок превзошло все наши возможности: если в прошлом году было 12, то в этом — 22. Столько же заявок мы отклонили, потому что нет физической возможности над ними работать. Мы концентрируемся над приоритетами, которые выбрал регион», — сказал Галажинский.

Форум пройдет 15–17 мая в формате воркшопов: участники будут работать над пилотными проектами в сфере цифрового здравоохранения, точного земледелия, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, связи 5G, нейротехнологий, умного города.

Заказчиками новых решений на воркшопах выступят СИБУР, Научно-технический центр «Газпромнефти», «Интер РАО», Газпромбанк, Сбербанк, АО «Когнитивные технологии», Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

U-novus проходит под эгидой администрации Томской области при поддержке министерства экономического развития РФ, министерства высшего образования и науки РФ, министерства просвещения РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программным оператором выступает Томский государственный университет (ТГУ).

Тэги/темы: