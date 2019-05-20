В Томске пройдет фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS 2019

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Vk.com/biof2019_tomsk

В субботу, 18 мая, в культурном пространстве FLAT (ул.К.Маркса, 23а) пройдет фестиваль кино о моде BIOF 2019.

Как сообщается в группе мероприятия ВКонтакте, в рамках фестиваля покажут российские документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность, сюрреалистичные музыкальные клипы и арт-видео о юности, поисках и надежде.

Показ короткометражных работ начнется в 16.00 и будет разделен на два блока, между ними - небольшая творческая встреча с деятелями модной индустрии. Следить за программой мероприятия также можно на сайте фестиваля.

В этом сезоне BIOF выходит на международный уровень: свои программы представят британская платформа 1 Granary и испанское издание Buffalo zine, а откроет фестиваль премьера фильма-перформанса The Inferno Unseen, созданного под кураторством Central Saint Martins.

Фестиваль проходит 16-19 мая в 15 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Краснодар, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Томск, Челябинск, Тула. Также фестиваль можно будет посетить в Берлине, Лондоне и Париже

Стоимость билетов: 200 рублей в предпродаже, если вы сделали репост (писать в сообщения сообщества), 300 рублей на входе.

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