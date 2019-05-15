В Томской области начали сеять овощи

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Хозяйства Томской области начали сеять овощи. Яровой сев идет в семи районах — Асиновском, Первомайском, Зырянском, Томском, Шегарском, Кожевниковском и Кривошеинском.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, план по севу яровых зерновых и зернобобовых культур к сегодняшнему дню, 14 мая, выполнен на 26,8 % — засеяны первые 41 564 га.

Вместе с этим аграрии продолжают посев однолетних и многолетних трав (рапсом засеяно 8,4 тыс. га, льном — 547 га), внесение минеральных и органических удобрений, закрытие влаги, боронование многолетних трав и озимых.

Овощеводческие предприятия заканчивают посев моркови, приступили к севу свеклы и посадке раннего картофеля. План по посеву овощей выполнен на 24,6 % (морковью засеяно 118,1 га из намеченных 158 га, свеклой — 6 га из планируемых 136 га).

По мере установления теплой погоды аграрии начнут высадку ранней капусты в открытый грунт.

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