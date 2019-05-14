Томские актеры поедут в Москву в рамках фестиваля THEATRUM 2019

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТЮЗ

В начале июня в музее истории ГУЛАГа (Москва, 1-й Самотечный пер., д.9, стр.1) состоится показ документального спектакля «Восстание» — совместного проекта Томского областного краеведческого музея и Томского театра юного зрителя.

«От постановки не стоит ждать эстетических потрясений, удивительных режиссерских решений, поразительных поворотов, незабываемых актерских работ», — говорят о спектакле организаторы.

В спектакле будет нечто более тонкое: тревожная музыка, треск в репродукторе, беспокойный красный свет и мучительные факты о Чаинском крестьянском восстании июля 1931 года. На сцене расскажут и покажут о том, что запрещали брать с собой, насколько мал был паек, в каких страшных условиях жили люди, сколько из них умирало от этого ежедневно.

Показ состоится 4 июня в 14:00.

Напомним, документальный спектакль Томского областного краеведческого музея им.Шатилова «Восстание» вошел в число постановок, которые будут представлены на фестивале музейно-театральных проектов и лаборатории по исследованию взаимодействия музея и театра THEATRUM 2019 в Москве. Фестиваль пройдет с 30 мая по 4 июня.

Впервые спектакль «Восстание» состоялся 23 сентября 2016 года на главной площадке Томского областного краеведческого музея в рамках выставки «Сибиряки вольные и невольные».

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