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Томских пенсионеров учат основам блогерства

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Томская академия активного долголетия открыла новую образовательную программу для старшего поколения «Как стать блогером, или Основы информационной безопасности».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, к занятиям приступила первая группа слушателей. В компьютерном классе ТУСУРа журналисты регионального информагентства «РИА Томск» знакомят пенсионеров с особенностями ведения страниц в социальных сетях, вопросами безопасности публикации личной информации и возможностями общения в интернете.

Слушатели научатся создавать аккаунты и собственные видеоканалы, делать посты, смогут свободно ориентироваться в информационном потоке соцсетей.

Выпускники курса получат сертификаты о прохождении обучения.

Проект «Томская академия активного долголетия» стал победителем конкурса президентских грантов в 2018 году. Проект реализуется Советом ветеранов при поддержке Администрации Томской области и при участии СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ.

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