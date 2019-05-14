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Томскую деревню Эушта защитят дамбой ото льда по решению суда

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Администрация Томска объявила аукцион на строительство дамбы для защиты ото льда жилых домов деревни Эушта в период паводка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Отмечается, что построить дамбу горадминистрацию обязал суд.

Согласно технической документации, протяженность ледозащитного сооружения по гребню составит 306 м, по подошве 340 м. Ширина дамбы составит 6 м, высота насыпи — от 2 м до 10 м.

Работы по возведению дамбы должны быть закончены к 30 августа 2019 года.

Максимальная цена контракта составляет 22 млн 326,5 тыс. рублей, аукцион состоится 20 мая.

Деревня Эушта располагается на левом берегу реки Томь, входит в состав Кировского района Томска. Ежегодно деревне угрожает половодье, в 2013 году из-за подтоплений там вводили режим локальной ЧС, в 2015 году жителей Эушты готовились эвакуировать, но вода отступила.

Поселение существовало еще до основания Томска в 1604 году и было населено представителями одного из сибирско-татарских племен — эуштинцами. Именно эуштинский князь Тоян отправился с челобитной в Москву с просьбой о приеме его народа в русское подданство.

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