Участники томского U-NOVUS смогут построить индивидуальные маршруты по форуму в мобильном приложении

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сориентироваться в многочисленных площадках форума U-NOVUS – 2019 участникам поможет мобильное приложение от компании Rubius. Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, мобильное приложение U-NOVUS позволяет участникам просматривать программу мероприятия в нескольких параллельных секциях, узнавать тезисы докладов и подробную информацию о спикерах. Доклады можно добавлять в список избранных, тем самым создавая свое индивидуальное расписание. Прослушанные лекции в приложении можно оценить по пятибалльной шкале и оставить отзыв. Если в программе произойдут изменения, приложение предупредит участника об этом при помощи push-уведомления.

Не заблудиться позволит функция построения маршрутов: приложение перенаправит ваш запрос в стандартное приложение с картами на вашем телефоне и подскажет адрес точки назначения. При помощи приложения также можно спланировать досуг: оно покажет список достопримечательностей Томска.

В приложении можно прослушивать трансляции синхронного перевода спикеров, используя только наушники (для пользователя другого дополнительного оборудования не требуется).

Скачать приложение можно в магазинах AppStore и Google Play, набрав в поиске «U-NOVUS». Также ссылка для скачивания доступна на главной странице сайта форума.

Форум новых решений U-NOVUS – 2019 пройдет в Томске 15-17 мая под эгидой администрации Томской области при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер форума – «Газпромбанк». Стратегические партнеры форума – «Интер РАО» и «СИБУР Холдинг». Партнеры форума – Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»), «Сбербанк», «Горсети». Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5-100», опорные университеты.

Форум U-NOVUS — это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока (профессионалов, идей, решений) на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа. Часть воркшопов форума посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

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