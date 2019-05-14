Летние лагеря Томска обрабатывают от клещей

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Муниципальные загородные лагеря ведут подготовку к летнему оздоровительному сезону: идет ремонт жилых корпусов, систем электро- и водоснабжения, санитарно-хозяйственных комплексов. Особое внимание уделяется противоклещевой обработке территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн обратился к бизнесу, руководителям предприятий и организаций с требованием также провести акарицидную обработку территорий, находящихся в аренде или в частной собственности. На призыв мэра уже откликнулись и предприниматели. В частности ООО «Аттракцион», арендующий территорию лагеря «Зорька», 6 мая провел обработку на площади 3,9 га.

Особое внимание по поручению мэра Ивана Кляйна в лагерях также уделено вопросам безопасности: ремонту ограждений, подготовке систем видеонаблюдения, пунктов охраны.

«Мы должны предусмотреть все, чтобы летний отдых детей был не только интересным и полезным, но, и самое главное, безопасным. Дети должны чувствовать себя защищенными, а родители - быть спокойными и уверенными, что в лагере с ребенком ничего не произойдет», - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

В рамках подготовки к первому сезону в лагерях завершаются работы по благоустройству территорий, приобретению и установке спортивного и игрового оборудования.

28, 29 и 30 мая специалисты департамента образования администрации города Томска проведут проверку готовности лагерей к летнему оздоровительному сезону.

Заезды детей на первую смену в стационарные загородные лагеря начнутся в первых числах июня, в палаточные лагеря - в середине июня.

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