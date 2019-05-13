В пятницу ТГУ присоединится к акции «Ночь музеев»

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2019 // Фото: Tsu.ru

В пятницу, 17 мая, Томский госуниверситет примет участие в международной акции «Ночь музеев». В этом году «Ночь в музеях ТГУ. Химия ТГУ» приурочена к празднованию Международного года периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

Как сообщает пресс-служба вуза, традиционно для посещения будут открыты старейшие университетские музеи: Музей истории ТГУ, Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, Минералогический музей им. И.К. Баженова, Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова и Зоологический музей. Отдельной площадкой акции станет Сибирский центр дизайна ТГУ(пр. Ленина, 79), где откроется выставка аддитивных технологий: будут изделия из керамики, бетона и глины.

Жители и гости города также смогут побывать на выставках, концертах и мастер-классах, организованных сотрудниками и студентами университета, обучающимися дошкольных образовательных учреждений и школ Томска – постоянных партнеров подразделений ТГУ.

Специально для юных участников акции молодые актеры университетского студенческого музыкального театра «Маска» подготовили детскую музыкальную сказку.

Во время «Ночи» посетителям будет предоставлена возможность пожертвовать в Эндаумент-фонд ТГУ средства на развитие музеев университета.

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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