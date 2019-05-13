На форуме U-NOVUS в Томске расскажут о том, как появился интернет

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 14 мая, на форуме U-NOVUS – 2019 в Томске пройдет лекция технологического лидера Тимура Щукина «История одной концепции коллективного мышления, или Как появился интернет».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, лектор расскажет, на каких базовых идеях и концепциях человеко-машинного взаимодействия 50 лет назад появился прототип того, что сегодня называется интернетом, какую эволюцию эти идеи претерпели, и почему интернет настоящего стал другим.

Тимур Щукин — кандидат психологических наук, лидер и директор по научным разработкам NakedMinds Lab Collective Intelligence Technologies, проектировщик программ, модератор и аналитик в организации коллективной деятельности, член рабочей группы «Нейронет НТИ», профессиональный модератор с опытом ведения около 100 стратсессий, круглых столов, образовательных программ. Эксперт в области психофизиологии, нейрофизиологии, биологической обратной связи, виртуальных коллаборативных сред.

Лекция пройдет 14 мая с 18.30 до 19.30 в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, 2-й этаж). Для участия обязательна регистрация на мероприятие на платформе LEADER-ID.

Форум новых решений U-NOVUS – 2019 пройдет в Томске 15-17 мая под эгидой администрации Томской области при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер форума – «Газпромбанк». Стратегические партнеры форума – «Интер РАО» и «СИБУР Холдинг». Партнеры форума – Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»), «Сбербанк», «Горсети». Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5-100», опорные университеты.

Форум U-NOVUS — это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока (профессионалов, идей, решений) на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа. Часть воркшопов форума посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

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