В Томске стартовал ремонт внутриквартальных проездов

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В выходные в Томске подрядчики приступили к ремонту внутриквартальных проездов в рамках федеральной программы благоустройства.

Как уточняют в пресс-служеб мэрии, в Советском районе Томска подрядчик администрации – компания «Градстрой», приступил к выполнению работ на трех объектах. Ремонтные бригады работают во внутриквартальном проезде от ул. Л. Толстого до ул. О. Кошевого, вдоль домов №№ 27 и 27/1 по ул. Сибирской и благоустраивают лестницу по пр. Фрунзе, 88.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по поручению мэра Томска Ивана Кляйна обеспечивают комплексный подход к благоустройству территории: на объектах заменяют асфальтовое покрытие, устанавливают бордюрные камни, обустраивают парковочные места и газоны, тротуары выкладывают декоративной плиткой. В осенние акции озеленения вместе с районными администрациями жители близлежащих домов высадят здесь саженцы деревьев и кустарников.

«Вопрос ремонта внутриквартальных проездов требует комплексного подхода, здесь нужна активная позиция самих томичей, прежде всего, которые помогут мэрии определить приоритеты. Так, при проектировании мы стараемся максимально вывести транспорт с придомовой территории, что позволит разбивать там зеленые зоны отдыха. Со временем нам удастся серьезно изменить ситуацию, сделать томские дворы и проезды комфортными и безопасными», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

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