Томичей приглашают на иммерсивную инсталляцию «YOUNIVERSE»

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 14 мая, в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а) стартует иммерсивная инсталляция «YOUNIVERSE», ориентированная на самопознание и погружение в собственные ощущения, сообщают организаторы.

«Сеанс длится 20 минут. Человек проходит путешествие один. На посетителя надевается экипировка, которая изолирует зрение и слух. Перед началом объясняется, как ориентироваться. Человеку предлагается взять в руки путеводную нить и пойти по её направлению, изучая окружающее пространство. В процессе участник испытывает различные ощущения: пробует разные вкусы, запахи, ориентируется наощупь, может испытывать изменение температуры и многое другое. В такой необычной обстановке человек может не узнать знакомые ранее ощущения. Путеводная нить ведёт участника до самого конца, открывая всё новые впечатления. В финале участника встречают организаторы мероприятия», - говорится в сообщении.

Посетить инсталляцию можно с 14 по 17 мая с 10.00 до 14.00, а также 18 мая с 16.00 до 20.00.

Запись на сеанс происходит предварительно: участник заранее бронирует удобное для себя время. Записаться можно здесь, нажав на кнопку «Записаться», которая по ссылке отправляет на расписание сеансов. В свободную ячейку необходимо вписать имя и адрес своей страницы ВК, или номер телефона.

Вход бесплатный.

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