Пожарные обнаружили тело пожилого мужчины при тушении пожара в садовом домике

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 12 мая, в Томском районе загорелся брусовой садовый домик в садовом обществе «Маяк», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.33. К приезду пожарных домик был полностью охвачен огнем. Ликвидировать возгорание удалось к 0.49. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши, потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 20кв.метров.

В доме пожарные обнаружили тело 78-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.

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