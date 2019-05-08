В День Победы общественный транспорт Томска будет работать по измененной схеме
8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Завтра, 9 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, общественный транспорт Томска будет следовать по измененным схемам.
Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусы маршрутов №№ 2, 4, 12, 22, 25/52, 26, 30/33, 36, 37 и 53 будут следовать по укороченным схемам от остановок «Лагерный сад» и «Улица Учебная».
В связи с перекрытием движения транспорта 9 мая с 5.00 до 15.30 по пр. Ленина от ул. А. Беленца до ул. Нахимова, движение автобусных маршрутов будет организовано следующим образом:
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
5, 16, 25/52,131
|
от пл. Ленина к пр. Фрунзе
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
|
с пр. Фрунзе к пл. Ленина
|
- пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
8/9 по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
|
направление 8:
|
- Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская - пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе – далее по маршруту – ул. Пушкина - пер. 1905 года – пр. Ленина - ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
|
направление 9:
|
- Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург - пер. 1905 года – пл. Соляная - ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пл. Ленина -пр. Ленина – ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
|
2, 3, 12, 23, 31, 119
|
от пл. Ленина к пр. Кирова
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту
|
с пр. Кирова к пл. Ленина
|
- пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
19,118,
|
от пл. Ленина к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
с ул. Учебной к пл. Ленина
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
22, 26,32, 30/33,130,400
|
от пл. Ленина к ул. Нахимова
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту
|
с ул. Нахимова к пл. Ленина
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
29
|
на Спичфабрику
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
к Карандашной фабрике
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
36,37
|
из с. Тимирязевское
|
- Коммунальный мост – Московский тракт - ул. Татарская – А. Беленца – ул. Гагарина -пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
в с. Тимирязевское
|
- пр. Фрунзе – ул. Крылова - пл. Батенькова – ул. Гагарина – ул. А. Беленца - ул. Татарская – Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту
|
|
с ул. Нахимова к пр. Фрунзе
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
с пр. Фрунзе к ул. Нахимова
|
- пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту
|
|
из города
|
- пр. Ленина - ул. А. Беленца - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту
|
в город
|
- Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Татарская - ул. А. Беленца - пр. Ленина - далее по маршруту
|
|
от пл. Ленина к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
с пр. Кирова к пл. Ленина
|
- пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова -пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту
|
4
по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
|
от пл. Ленина к пр. Кирова
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе -ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту до ТЦ Стройпарк»
|
от ТЦ Стройпарк»
|
- Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина
С 15.30 до 18.00 в период прекращения движения транспорта по пр. Ленина от пр. Кирова до ул. Нахимова автобусы будут следовать по схеме:
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
4
по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
|
от ТЦ «Стройпарк»
|
- Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова - пр. Ленина
|
19, 118, 400
|
от пр. Кирова к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
|
с ул. Учебной к пл. Ленина
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
22, 26, 30/33, 32, 130
|
от пр. Кирова к ул. Нахимова
|
- пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту
|
|
с ул. Нахимова к пл. Ленина
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
29
|
на Спичфабрику
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
|
к Карандашной фабрике
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
36,37
|
из с.Тимирязевское
|
- Коммунальный мост - ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
|
в с. Тимирязевское
|
- пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова – Лагерный сад - далее по маршруту
|
53
|
с ул. Нахимова к пр. Фрунзе
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
|
с пр. Фрунзе к ул. Нахимова
|
- пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова- далее по маршруту
|
112,150
|
из города
|
- пр. Ленина – пл. Ново-Соборная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту
|
|
в город
|
- Коммунальный мост - Московский тракт - пл. Ново-Соборная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
442
|
от пл. Ленина к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
С 18.00 до 18.40 будет приостановлено движение автомобилей по пр. Ленина от ул. Герцена до Лагерного сада. Пассажирский транспорт будет курсировать по измененной схеме:
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
4
по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
|
от ТЦ «Стройпарк»
|
- Пер. Вершинина - Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова – ожидать прохождение колонны Поста № 1 - пр. Ленина
|
19, 118, 400
|
от пр. Кирова к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - далее по маршруту
|
|
с ул. Учебной к пл. Ленина
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1- - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
22, 26, 30/33, 32, 130
|
от пр. Кирова к ул. Нахимова
|
- пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - Транспортное кольцо - далее по маршруту
|
|
с ул. Нахимова к пл. Ленина
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
29
|
на Спичфабрику
|
- пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту
|
|
к Карандашной фабрике
|
- ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пр. Ленина - далее по маршруту
|
36,37
|
из с.Тимирязевское
|
- Коммунальный мост - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
|
в с. Тимирязевское
|
- пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова – ожидать прохождение колонны Поста № 1 - Лагерный сад - далее по маршруту
|
53
|
с ул. Нахимова к пр. Фрунзе
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
|
|
с пр. Фрунзе к ул. Нахимова
|
- пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - -ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова- далее по маршруту
|
112,150
|
из города
|
- пр. Ленина – пл. Ново-Соборная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту
|
|
в город
|
- Коммунальный мост - Московский тракт - пл. Ново-Соборная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
442
|
от пл. Ленина к ул. Учебной
|
- пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - Транспортное кольцо - далее по маршруту – пр. Кирова- ожидать прохождение колонны Поста № 1 – пр. Ленина – далее по маршруту
В рамках перекрытия с 18 до 24 пр. Ленина от ул. Учебная до ул. Нахимова и ул. Нахимова от Московского тракта до ул. Вершинина маршрутные автобусы будут следовать по схемам:
|
Номер маршрута
|
Направление
|
Путь следования
|
22, 26, 32, 130, 30/33
|
от ул. Учебной к ул. Нахимова
|
- пр. Ленина - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту
|
|
с ул. Нахимова к пр. Ленина
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
36,37
|
от с.Тимирязевское
|
- Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
|
к с. Тимирязевское
|
- пр. Ленина – ул. Учебная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту
|
53
|
с ул. Нахимова к пр. Ленина
|
- ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
|
с пр. Ленина к ул. Нахимова
|
- пр. Ленина - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту
|
112,150
|
из города
|
- Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту
|
|
в город
|
- пр. Ленина - ул. Учебная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту