В День Победы общественный транспорт Томска будет работать по измененной схеме

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Завтра, 9 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, общественный транспорт Томска будет следовать по измененным схемам.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусы маршрутов №№ 2, 4, 12, 22, 25/52, 26, 30/33, 36, 37 и 53 будут следовать по укороченным схемам от остановок «Лагерный сад» и «Улица Учебная».

В связи с перекрытием движения транспорта 9 мая с 5.00 до 15.30 по пр. Ленина от ул. А. Беленца до ул. Нахимова, движение автобусных маршрутов будет организовано следующим образом:

Номер маршрута Направление Путь следования 5, 16, 25/52,131 от пл. Ленина к пр. Фрунзе пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту с пр. Фрунзе к пл. Ленина пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 8/9 по укорочен­ной схеме без заезда на Мос­ковский тракт направление 8: Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская - пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе – далее по маршруту – ул. Пушкина - пер. 1905 года – пр. Ленина - ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная направление 9: Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург - пер. 1905 года – пл. Соляная - ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пл. Ленина -пр. Ленина – ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная 2, 3, 12, 23, 31, 119 от пл. Ленина к пр. Кирова пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту с пр. Кирова к пл. Ленина пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 19,118, от пл. Ленина к ул. Учебной пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту с ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 22, 26,32, 30/33,130,400 от пл. Ленина к ул. Нахимова пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту с ул. Нахимова к пл. Ленина ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 29 на Спичфабрику пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту к Карандашной фабрике ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 36,37 из с. Тимирязевское Коммунальный мост – Московский тракт - ул. Татарская – А. Беленца – ул. Гагарина -пр. Фрунзе - далее по маршруту в с. Тимирязевское пр. Фрунзе – ул. Крылова - пл. Батенькова – ул. Гагарина – ул. А. Беленца - ул. Татарская – Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту 53 с ул. Нахимова к пр. Фрунзе ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту с пр. Фрунзе к ул. Нахимова пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту 112,150 из города пр. Ленина - ул. А. Беленца - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту в город Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Татарская - ул. А. Беленца - пр. Ленина - далее по маршруту 442 от пл. Ленина к ул. Учебной пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту с пр. Кирова к пл. Ленина пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова -пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина - далее по маршруту 4 по укорочен­ной схеме без заезда на Мос­ковский тракт от пл. Ленина к пр. Кирова пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе -ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту до ТЦ Стройпарк» от ТЦ Стройпарк» Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пер. Пионерский - ул. Набережная р. Ушайки - пр. Ленина

С 15.30 до 18.00 в период прекращения движения транспорта по пр. Ленина от пр. Кирова до ул. Нахимова автобусы будут следовать по схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 4

по укорочен­ной схеме без заезда на Мос­ковский тракт от ТЦ «Стройпарк» Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова - пр. Ленина 19, 118, 400 от пр. Кирова к ул. Учебной пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту с ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту 22, 26, 30/33, 32, 130 от пр. Кирова к ул. Нахимова пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту с ул. Нахимова к пл. Ленина ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту 29 на Спичфабрику пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту к Карандашной фабрике ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пр. Ленина - далее по маршруту 36,37 из с.Тимирязевское Коммунальный мост - ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту в с. Тимирязевское пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова – Лагерный сад - далее по маршруту 53 с ул. Нахимова к пр. Фрунзе ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту с пр. Фрунзе к ул. Нахимова пр. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова- далее по маршруту 112,150 из города пр. Ленина – пл. Ново-Соборная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту в город Коммунальный мост - Московский тракт - пл. Ново-Соборная - пр. Ленина - далее по маршруту 442 от пл. Ленина к ул. Учебной пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту

С 18.00 до 18.40 будет приостановлено движение автомобилей по пр. Ленина от ул. Герцена до Лагерного сада. Пассажирский транспорт будет курсировать по измененной схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 4

по укорочен­ной схеме без заезда на Мос­ковский тракт от ТЦ «Стройпарк» Пер. Вершинина - Ф. Лыткина - ул. Нахимова - Томск-1 - пр. Кирова – ожидать прохождение колонны Поста № 1 - пр. Ленина 19, 118, 400 от пр. Кирова к ул. Учебной пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - далее по маршруту с ул. Учебной к пл. Ленина ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1- - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту 22, 26, 30/33, 32, 130 от пр. Кирова к ул. Нахимова пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - Транспортное кольцо - далее по маршруту с ул. Нахимова к пл. Ленина ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту 29 на Спичфабрику пр. Ленина - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – Белинского - ул. Учебная - далее по маршруту к Карандашной фабрике ул. Учебная - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова - пер. Батенькова - пр. Ленина - далее по маршруту 36,37 из с.Тимирязевское Коммунальный мост - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту в с. Тимирязевское пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова – ожидать прохождение колонны Поста № 1 - Лагерный сад - далее по маршруту 53 с ул. Нахимова к пр. Фрунзе ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 – ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту с пр. Фрунзе к ул. Нахимова пр. Фрунзе - ул. Белинского - ожидать прохождение колонны Поста № 1 - -ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова- далее по маршруту 112,150 из города пр. Ленина – пл. Ново-Соборная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту в город Коммунальный мост - Московский тракт - пл. Ново-Соборная - пр. Ленина - далее по маршруту 442 от пл. Ленина к ул. Учебной пр. Ленина - пр. Фрунзе – ул. Красноармейская - Транспортное кольцо - далее по маршруту – пр. Кирова- ожидать прохождение колонны Поста № 1 – пр. Ленина – далее по маршруту

В рамках перекрытия с 18 до 24 пр. Ленина от ул. Учебная до ул. Нахимова и ул. Нахимова от Московского тракта до ул. Вершинина маршрутные автобусы будут следовать по схемам:

Номер маршрута Направление Путь следования 22, 26, 32, 130, 30/33 от ул. Учебной к ул. Нахимова пр. Ленина - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту с ул. Нахимова к пр. Ленина ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту 36,37 от с.Тимирязевское Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту к с. Тимирязевское пр. Ленина – ул. Учебная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту 53 с ул. Нахимова к пр. Ленина ул. Нахимова - ул. Вершинина - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту с пр. Ленина к ул. Нахимова пр. Ленина - ул. Учебная - ул. Вершинина - ул. Нахимова - далее по маршруту 112,150 из города Коммунальный мост - Московский тракт - ул. Учебная - пр. Ленина - далее по маршруту в город пр. Ленина - ул. Учебная - Московский тракт - Коммунальный мост - далее по маршруту

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