Эксперты из Сибири и Урала обсудят в Томске проблемы сохранения исторического наследия

12 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В Томске 14 и 15 мая в Центре татарской культуры (ул. Максима Горького, 35) пройдет межрегиональная конференция «Проблемы сохранения историко-культурного наследия и пути их решения в современных условиях. Обязательные правила сохранения объектов материальной культуры – как осознанная необходимость сбережения национального достояния России».

В работе конференции примут участие представители региональных отделений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры из 12 регионов Сибирского Федерального Округа и Урала, председатель ЦС ВОО ВООПИиК Артем Демидов, представители Министерства культуры РФ, а также потомки старинного рода сибирских купцов Гороховых – Кирилл и Константин Днепровские.

Свое мнение по вопросам сохранения наследия на конференции выскажут представители Центров по сохранению памятников и представители региональных отделений ВООПИиК Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Якутии и др. Об организационных и экономических аспектах оборота ОКН расскажет председатель Омского отделения ВООПИиК Н.Шалмин.

«Сегодня регионы Сибири объединяют усилия в деле спасения и сохранения исторического наследия, в том числе уникального пласта национальной культуры – деревянного зодчества России. И это особенно актуально в то время, когда не прекращается бездумное, варварское уничтожение целых исторических районов и кварталов в чьих-то бизнес-интересах. Так, например, в Томске, за одну ночь, накануне обсуждения и утверждения Проекта границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Томск, из перечня предмета охраны исчезло почти 300 домов, расположенных в границах исторического поселения и подлежащих сохранению», - говорит М. Бокова, председатель совета Томского регионального отделения ВООПИК.

Итоговая резолюция конференции будет направлена в Министерство культуры РФ и в Совет по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, а также Общественную Палату РФ.

Культурную программу для гостей конференции готовит партнер форума, томский Центр Татарской Культуры. В нее войдут экскурсия по усадьбе купца Карима Хамитова и осмотр подземелья Карим-бая.

Также в программу для иногородних участников включена обзорная автобусная экскурсия по Томску, которую проведет Екатерина Кирсанова.

Конференция пройдет при поддержке ОГАУК Центр Татарской Культуры. В подготовке конференции также принимают участие РОД по СКиН «Исторический Томск», ООО «Слобода», ресторан «Купец».

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