Банда изготовителей поддельных документов задержана в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали пять человек, подозреваемых в подделке документов ради их продажи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Пять граждан с марта 2017 года организовали при помощи пособников незаконное деятельность изготовление поддельных листов нетрудоспособности, полисов ОСАГО, медицинских справок и других документов для их продажи», — говорится в пресс-релизе.

Силовики одновременно провели 11 обысков по месту жительства и регистрации подозреваемых, изъяли материальные носители.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа).

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