В Томске на U-NOVUS пройдут открытые лекции технологических лидеров

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На форуме новых решений U-NOVUS – 2019 в Томске пройдут открытые лекции технологических лидеров. Посетить их могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе LEADER-ID, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Лекции пройдут в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, 2-й этаж).

14 мая в 18.30 лекцию «История концепции коллективного мышления, или Как появился интернет» прочтет Тимур Щукин — лидер и директор по научным разработкам NakedMinds Lab Collective Intelligence Technologies, член рабочей группы «Нейронет НТИ». Подробная информация и регистрация.

15 мая в 18.30 с лекцией «Цифровизация школ в действии: какие эффекты цифровые технологии приносят ученикам, учителям и родителям, а также региональной экономике» выступят Сурен Алоян — генеральный директор компании DASARAN (Ереван, Армения) и Анастасия Тюрина — директор Digital Spring Agency (Ереван, Армения). Подробная информация и регистрация.

15 мая в 19.30 лекцию «Цифровая энергетика: видение, практики, технологии» прочтет Дмитрий Корев — руководитель направления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Подробная информация и регистрация.

Форум новых решений U-NOVUS – 2019 пройдет в Томске 15–17 мая под эгидой администрации Томской области при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер форума — «Газпромбанк». Стратегические партнеры форума — «Интер РАО» и «СИБУР Холдинг». Партнеры форума — «Сбербанк», «Роснано», «Горсети». Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5–100», опорные университеты.

Форум U-NOVUS — это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока (профессионалов, идей, решений) на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа.

Часть воркшопов форума посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

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