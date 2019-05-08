Томская область будет восстанавливать посвященные Великой Отечественной войне памятники за пределами региона

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Власти Томской области разработают программу по восстановлению мемориалов Великой Отечественной войны, которые располагаются за пределами региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Необходимо проработать программу по восстановлению мемориалов за пределами Томской области, за счет тех средств, которые ежегодно выделяются депутатам областной администрацией на решение социальных вопросов для своих округов», — цитирует пресс-служба слова спикера облдумы Оксаны Козловской.

Она подчеркнула, что восстанавливать памятники необходимо не только на территории Томской области, «но и там, где в лихие годы войны сражались томичи, где они похоронены».

«Несколько лет назад депутаты объединили свои ресурсы и направили средства на восстановление воинского мемориала в Молдавии. Общими усилиями удалось восстановить воинское захоронение в молдавской коммуне Грэдиница. Там покоятся останки 494 советских солдат и офицеров», — отметила Оксана Козловская.

По данным пресс-службы, в августе 2019 года, когда Молдова будет праздновать 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, планируется отреставрировать мемориал в коммуне Чокылтень Орхейского района.

За помощью в его восстановлении молдавские правозащитники и общественники обратились к депутатам томской облдумы, парламентарии согласились помочь в восстановлении памятника. При этом сумма, которую выделят депутаты, не называется.

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