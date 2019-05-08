Более 500 жителей Томской области за неделю пострадали от укуса клеща

Томский Обзор / Фото: 8 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В период с 25 апреля по 5 мая в Томской области было зарегистрировано 575 обращений граждан с покусами клещей. Из них 145 человек – это дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Томске – 532, из них детей - 134.

«Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 765 человек (676 в Томске), из них 201 ребенок (176 в Томске). Для сравнения, в прошлом году в это же время число укушенных достигло 976 человек», – рассказал представитель ведомства.

Напомним, что противоклещевые обработки начались 3 мая. На данный момент обработано 105, 3 гектара. В основном это территории, расположенные в черте города.

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