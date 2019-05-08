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Более 500 жителей Томской области за неделю пострадали от укуса клеща

Томские новости, клещи укусили противоклещевая обработка вакцина болезнь лайма лечение Более 500 жителей Томской области за неделю пострадали от укуса клеща

В период с 25 апреля по 5 мая в Томской области было зарегистрировано 575 обращений граждан с покусами клещей. Из них 145 человек – это дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Томске – 532, из них детей - 134.

«Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 765 человек (676 в Томске), из них 201 ребенок (176 в Томске). Для сравнения, в прошлом году в это же время число укушенных достигло 976 человек», – рассказал представитель ведомства.

Напомним, что противоклещевые обработки начались 3 мая. На данный момент обработано 105, 3 гектара. В основном это территории, расположенные в черте города.

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