В Томской области ремонтируют участок трассы Томск-Каргала-Колпашево

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В минувшую пятницу, 3 мая, на самом протяженном участке автодороги Томск – Каргала – Колпашево стартовали ремонтные работы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Этому предшествовали подготовительные работы — выполнено фрезерование изношенного слоя покрытия. Сейчас дорожники ведут устройство выравнивающего слоя, после чего приступят к укладке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Новые современные три дорожных катка и асфальтоукладчик в конце апреля пополнили автопарк центрального филиала областного ДРСУ, расположенного в селе Кривошеино. Кроме ремонта проезжей части, специалисты выполнят обустройство обочин.

Сейчас на участке 150-172 километр автодороги Томск – Каргала – Колпашево задействовано сразу три бригады, а также специалисты лаборатории. Здесь организован ежедневный контроль качества и технологии работ.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году Томская область планирует отремонтировать 20 объектов общей протяженностью более 112 км. Из них 15 объектов протяженностью 59,9 км расположены на территории агломерации: четыре на региональных и межмуниципальных дорогах — 36,3 км, семь в Томске — 19,5 км и четыре в ЗАТО Северск — 4,12 км. Еще пять объектов нацпроекта отремонтируют на региональных автодорогах вне агломерации — 52,6 км. Из них четыре расположены на автодороге Томск – Каргала – Колпашево. Их общая протяженность составляет почти 40 км, а стоимость ремонта — более 1,02 млрд рублей.

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