Томский госуниверситет приглашает на выставку бонов

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2019 // Фото: tsu.ru

В томском Музее истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского начала работу выставка бонов — бумажных денег, выпущенных в период гражданской войны на территории государственных образований, созданных «красными» и «белыми» на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба вуза, при посещении экспозиции можно увидеть редкие купюры, в том числе «воробьи» и «голубки» атамана Григория Семенова, а также узнать интересные факты, которых нет в учебниках истории.

— Купюры, представленные на выставке, имели хождение на территориях, где шла борьба за власть между Красной армией и белогвардейцами, — рассказывает заведующий музеем Илья Коробейников. — По этим деньгам можно отследить хронологию появления и исчезновения государственных образований, располагавшихся на территории Дальнего Востока и выступавших буферной зоной между РСФСР и Японией, с которой едва не случился вооруженный конфликт.

Каждое государство, пусть даже совсем небольшое, пыталось заработать на налогах и выпускало свои деньги, поэтому в начале 1920-х гг. на территории Дальнего Востока отмечалось чрезвычайное изобилие банкнот. Например, в ходу были банкноты, выпущенные по приказу ставленника Колчака — атамана Григория Семенова. Под его началом на Дальнем Востоке была создана Российская восточная окраина.

— За восемь месяцев режима атамана было отпечатано денежной массы почти на 10 миллиардов рублей при золотом обеспечении всего на 500 тысяч, — отмечает Илья Коробейников. — Купюры номиналом 100 и 500 рублей фактически ничего не стоили. Качество банкнот было крайне низким. Даже представители администрации атамана Григория Семенова, несмотря на его указ, не желали пользоваться этими деньгами, предпочитая йены или «сибирки» Колчака.

Среди представленных экспонатов можно отметить купюры, напечатанные по заказу Временного правительства в США — в American Bank Note Company. Они были выпущены на долларовой бумаге, которая отличалась высокой износостойкостью. Благодаря этому экземпляры прекрасно сохранились. Времени на кропотливую работу над дизайном не было, и в основу будущего эскиза легли готовые рисунки, дополненные русскими эмблемами — гербом Временного правительства, изображением Государственной думы. Также на купюрах можно увидеть Цереру с букетом колосьев — древнеримскую богиню плодородия и урожая, которая, по легенде, была связана с подземным миром и могла насылать на людей безумие.

В экспозиции присутствуют «буферки» — деньги Дальневосточной республики с изображением герба, символизирующего единение трех основных регионов, входивших в нее: Приморье (якорь), Приамурье (сноп), Забайкалье (кайло).

— Формат выставки такой, что посетитель не нуждается в сопровождении гида, — добавляет Илья Коробейников. — На информационном стенде изложены интересные сведения об эпохе, к которой относятся экспонаты. Здесь же находится список литературы о гражданской войне, которую человек может прочесть и значительно расширить свои знания о денежном обращении в эпоху гражданской войны на Дальнем Востоке России.

Экспозиция будет работать в помещении Музея истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского (ауд. 225 главного корпуса ТГУ) до 20 мая включительно. Ее можно посетить в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

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