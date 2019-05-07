Более 12 млн рублей незаконно перевели из Томска в Киргизию по подложным документам

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томская компания незаконно перевела киргизскому контрагенту более 12 млн рублей за поставку товаров из Китая по подложным документам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.

«Внешнеэкономический договор был составлен от имени бывшего руководителя, который к деятельности томской фирмы с 2015 года отношения не имел. Кроме того, никакие товары в адрес томской фирмы не поставлялись», — говорится в пресс-релизе.

Таможня и налоговая служба выяснили, что документы, на основании которых совершены валютные операции, были подложными — содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Томская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

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