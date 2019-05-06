В Томской области в честь Дня Победы высадят 3 тысяч кедров

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Областные общественные организации и компания «Сибирский кедр» начинают масштабную акцию по посадке кедров в Томской области, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Первый этап, приуроченный ко Дню Победы, пройдёт 8 и 10 мая в — Зональном, Нелюбино, Саровке и Тегульдете. В частности, в аллеях и скверах поселка Зональный будет высажено 3 тысячи кедров.

«Акцию запускаем совместно с томскими общественными организациями, которые помогают нам в привлечении местных жителей к доброму делу. Саженцы из питомника мы будем выдавать всем желающим на месте. 8 мая планируем высадить 200 кедров с местными ветеранами, ещё 2 800 кедров - 10 мая в ходе открытой акции. Самое главное - это искреннее желание сделать мир лучше, совершить на первый взгляд маленький подвиг, но ценный не только в масштабах города и области, но даже планеты. Каждый вклад - важен», - рассказал директор компании «Сибирский кедр» Алексей Альпет.

Всех желающих присоединиться к акции организаторы будут встречать 10 мая в 11.00 на остановке маршрутных автобусов «Газовая заправка».

“Мы забываем о том, что кедр - это крайне ценное растение, не только как древесина, но и как источник пищевых продуктов. Наша задача - развивать в регионе культуру кедра, напомнить людям о большой ценности хвойных деревьев. Каждый высаженный в ходе акции кедр - это памятный символ, отдающий почести ветеранам Великой отечественной войны. Мы надеемся, что такой посыл мотивирует людей не просто высадить кедры и пойти по своим делам, но и ухаживать за молодыми деревьями”, - прокомментировала одна из организаторов акции и представительница организации “Защитим Томскую тайгу” Юлия Попова.

Высадка леса пройдёт одновременно в четырёх населенных пунктах Томской области, к акции уже присоединились Зональный, Нелюбино, Саровка и Тегульдет. Всего на майские праздники организаторы и активные местные жители планируют высадить более 5 000 кедров.

Акция к 9 мая станет первой в серии событий по развитию в Томской области культуры кедра. «Сибирский кедр» планирует организовать высадки в припоселковых кедровниках, а затем выйти на уровень региональных лесничеств и сажать кедры в лесах.

Эко-фабрика «Сибирский кедр» основана в 2014 году и производит натуральные сладости из дикорастущих богатств Сибири: кедрового ореха, ягод брусники, черники, клюквы, облепихи и других ягод, кедровой и сосновой шишек, горного и таежного мёда, живицы хвойных деревьев, кедровой хвои.

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