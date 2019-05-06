В майские праздники пожарные сто раз тушили сухую траву в Томской области

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшие праздники, с 1 по 5 мая, пожарные подразделения Томской области совершили 152 оперативных выезда, 100 из них — на тушение палов травы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 205 гектаров. Самые крупные палы зафиксированы в районе села Богословка и деревни Шиняево Зырянского района (10 и 15 га соответственно), в окрестностях Зырянского (15 га), а также у деревни Городок и села Новомариинка Первомайского района (19 и 12 га), возле пос. Молодежный и Спасо-Яйское Томского района (по 10 га) и на 24-м километре трассы Кожевниково – Тека (25 га).

Напомним, с 3 мая в семи муниципалитетах Томской области — в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах — действует особый противопожарный режим.

В этот период категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя производить отжиги сухой травы, оставлять в лесу горящие спички, окурки и пожароопасные предметы.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличен вдвое. Для граждан он составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

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