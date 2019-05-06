В Томске белят деревья и моют ограждения

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Сегодня бригады муниципального «Спецавтохозяйства» белят деревья по пр.Ленина и ул.Нахимова, барьерные ограждения моют по ул.Пушкина и в районе Путепровода.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня в механизированном содержании города задействовано 35 единиц техники. От песка и мусора очищают прибордюрную часть по ул. Кольцевая от пр. Академического до ОЭЗ, по левой стороне Иркутского тракта от ул. Лазарева до ул. Высоцкого, по ул. Савиных, С. Лазо от ул. Суворова до пер. С. Лазо, от пер. С. Лазо до ул. Беринга, по ул. Новосибирская от ул. Мичурина до ул. Суворова.

Специализированный автомобиль AVANTA моет тротуары по пр. Ленина от пер. Плеханова до пл. Новособорной по обеим сторонам.

Минувшей ночью в порядок приводили прибордюрную часть по ул. Алтайская, Советская, Пушкина, Смирнова, в пер. Кустарный. Поливомоечная техника увлажняла перекрестки и пешеходные зоны по пр. Ленина от ул. Нахимова до пер. 1905 года. Ограждения мыли по пр. Ленина от набережной реки Ушайки до ул. А. Беленца.

В выходные были помыты и покрашены ограждения по пр. Ленина и прилегающим к ним улицам.

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