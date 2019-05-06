Томск стал вторым по количеству довольных людей

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томск вошел в число городов, где живут самые довольные люди. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве РФ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно исследованию, удовлетворены своей жизнью 86 процентов томичей. Больше – 87 процентов – только во Владивостоке. Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов.

Подсчитано, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью граждан во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). По 84 процента довольных граждан аналитики насчитали в Череповце, Грозном и Чите.

Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).

Тэги/темы: