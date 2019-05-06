«Томь» в домашнем матче обыграла «Авангард»

Томский Обзор / Фото: 6 мая 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk.ru

В минувшую субботу, 4 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 35-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 в рамках которого «Томь» встретилась с курским «Авангардом», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Николай Калинский. На 56-й минуте матча он поразил ворота гостей после передачи Абдулавова.

В результате встреча закончилась со счетом 1:0. Следующий матч томская команда проведет 11 мая в Ярославле, где встретится с местным «Шинником».

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