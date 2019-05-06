Томские скверы обрабатывают от клещей

С начала мая в городских парках и скверах, которые будут задействованы для организации праздничных площадок в День Победы, началась антиклещевая обработка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты провели полную обработку склонов Лагерного сада, территорию Ворошиловского сквера, мемориала на Южном кладбище, Новособорной площади, сквера ССО, парка отдыха Белое озеро и Березовой рощи на Каштаке. В течение ближайших дней также будет обработана верхняя площадка Лагерного сада, сквер у ОДНТ «Авангард» и другие территории, где планируется организация празднования Дня Победы. Работы по контракту выполняет ООО «Зеленстрой».

Как поясняют специалисты, все городские территории, которые задействованы в организации мероприятий в День Победы, до 9 мая будут полностью обработаны.

В пресс-службе также отмечают, что в этом году увеличилась площадь противоклещевой обработки с 672 до 732 гектаров. Среди территорий, которые обработает муниципалитет - Лагерный сад, сквер на площади Новособорная, Белое озеро, скверы у ДК Авангард, на ул. 5-ой Армии, на ул. Мокрушина, березовые рощи на Каштаке, в мкр. Солнечный, в пос. Светлый, кладбища в поселке Заварзино, Сосновый бор, Потаповы лужки, парковая зона на озере Мавлюкеевском, городские кладбища Томск-II, Бактин, Воронино, кладбище в Заварзино и в районе Спичфабрике, Иркутский тракт - стадион Кедр, территория у МСЧ№ 2, Михайловская роща, окрестности д. Лоскутово, п. Геологов, п. Апрель, п. Просторный, территорию у санаторно-лесной школы и школы № 33 в Лоскутово. При этом во всех муниципальных лагерях и в Лагерному саду предусмотрена двукратная обработка в течение лета.

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