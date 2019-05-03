Трактор упал в реку в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 мая 2019 // Фото: Pss.tomsk.ru

В минувшую среду, 1 мая, в Томской области спасатели выезжали на поиски тел утонувших в результате падения трактора в реку людей, сообщает Александр Новосельцев (ТО ПСС).

Инцидент произошел в Чаинском районе в районе реки Чая. Спасатели подняли тело одного человека. Поиски другого, также предположительно утонувшего, не дали результатов.

«Поиск проводился на глубине до 6 метров, с заиленным дном и почти нулевой видимостью. Скорость течения до подъема трактора в месте поиска составляла 0.25м/с, после его подъема поиски были осложнены изменяющимся течением с водоворотом», — рассказал Александр Новосельцев.

На данный момент дальнейшие поиски будут продолжены силами администрации района и родственниками.

Тэги/темы: