В Томске прошла вторая первомайская «Монстрация» (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 1 мая, на старейшей улице Томска прошла первомайская «Монстрация».

Акция, стартовала в 11.00. Ее участники с плакатами несколько раз прошли от до дома по ул.Бакунина, 21 в сторону Музея истории Томска. По словам организаторов, в акции приняли участие по разным оценкам от 100 до 160 человек.

Прошедшая накануне «Монстрация» стала второй в истории Томска. Годом ранее ее проводили в сквере на улице Высоцкого — в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.

Фото: Владимир Дударев

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