В Томске у дома на Нижне-Луговой снесло кровлю крыши

Сегодня, 30 апреля, в Томске у многоквартирника по ул.Нижне-Луговая, 14 сорвалась крыша дома. Начаты восстановительные работы, сообщает пресс-служба мэрии.

По этому поводу мэр Томска Иван Кляйн провел выездное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как доложил главе города его заместитель по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков, члены КЧС обследовали жилые помещения дома, ни одна из квартир не пострадала. По итогам совещания была признана угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. Томичам было предложено маневренное жилье, все жители остались в своих квартирах.

В настоящее время аварийная служба управляющей организации «Приоритет» приступила к восстановительным работам: специалисты приобрели полиэтилен и укрывают им крышу дома. Распределенный по поверхности керамзит помогает уберечь квартиры от подтопления. Завтра утром на место прибудут сотрудники компании «Томскремстройпроект», они проведут необходимые замеры и начнут восстанавливать новую кровлю. Также на месте сейчас бригада «Поисково-спасательной службы» разбирает поврежденную кровлю.

Мэр Томска Иван Кляйн потребовал провести работы на объекте в кратчайшие сроки, доставив жителям дома по ул. Нижне-Луговая, 14 минимум неудобства. Специалисты строительного контроля оценят качество выполненных работ.

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