Около 20 тысяч потребителей в Томске и окрестностях остались без света из-за упавшей на ЛЭП крыши

30 апреля 2019 / Томский Обзор

Сильный ветер сорвал крышу с одного из зданий и уронил ее на линию электропередачи ООО «Томслесдрев», что стало причиной отключения электроснабжения в Томске и Томском районе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК).

«Основное отключение коснулось Томска. Упавшая в результате разгула стихии крыша повредила линию, которая находится в собственности „Томслесдрева“, в связи с чем по всей цепи линии было отключено четыре подстанции, питающие 20 тыс. абонентов», — сказал собеседник агентства.

Специалисты ТРК выехали на место, совместно со специалистами «Томлесдрева» «отрезают» их участок линии из схемы электроснабжения, чтобы оперативно запитать всех абонентов — в течение часа электроснабжение будет полностью восстановлено.

По словам представителя компании, ситуация осложняется тем, что специалисты не могут подъехать к месту аварии из-за многокилометровых пробок на дороге.

«Циклон, сопровождавшийся ливнем и порывами ветра, прошелся и по Томскому району. В течение часа отключения коснулись поселка Тимирязевского, Заварзино, Корнилово и других населенных пунктов, но сейчас электроснабжение в Томском районе восстановлено в полном объеме», — отметил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что оперативного предупреждения о предстоящем циклоне компания не получала, однако весь персонал находится на рабочих местах, готовый к дальнейшим изменениям погодных условий, всех социально-значимых потребителей компания готова подключить к резервным источникам электроснабжения.

Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» — предприятие Томской области, ведущее комплексную переработку древесины (добыча, лесопиление, деревообработка, производство ДСП и ЛДСП). Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2017 год составила 5,353 млрд рублей, чистый убыток — 15 млн рублей.

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