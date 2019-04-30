Сильный ветер сорвал кровлю со здания в Томске и опрокинул ее на машину, придавив водителя

30 апреля 2019 / Томский Обзор

Порыв сильного ветра повредил кровлю здания по проспекту Комсомольскому 70/2 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

«Сорвало кусок кровли, который упал на автомобиль „Honda Civic“. Внутри находился мужчина, который получил травмы, его передали медикам. Его пришлось деблокировать, так как он был зажат», — сказал представитель ПСС.

В свою очередь очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра в Томске произошли отключения в Ленинском районе.

Кроме того, порывы ветра повалили несколько деревьев, одно из которых заблокировало движение на улице Большой Подгорной.

В пресс-службе ООО «Горсети» не смогли оперативно уточнить масштабы отключения электроснабжения, в пресс-службе мэрии Томска пообещали подготовить информацию в ближайшее время.

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