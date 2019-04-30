Томские следователи проводят проверку по факту частичного обрушения крыши дома из «списка-701»

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи проводят доследственную проверку сообщений СМИ о частичном обрушении потолка в жилом доме, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее в региональных СМИ была опубликована информация об обрушении потолка в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по ул.Советской, 10а. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал.

Сейчас следователи проводят проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам и принято процессуальное решение.

Дом по ул.Советской, 10а входит в «список-701» как объект фоновой исторической исторической застройки, формирующей облик достопримечательных мест или архитектурных ансамблей.

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