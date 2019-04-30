Завтра в центре Томска перекроют движение
30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Завтра, 1 мая, в центре Томска в связи с проведением праздничного шествия и праздничных мероприятий будет временно ограничено движение.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с 9.00 до 11.30 движение автомобилей будет ограничено на следующих участках:
- по проспекту Ленина от переулка Кооперативный до улицы московский тракт,
- площадь Ленина от ул. Розы Люксембург до улицы Карла Маркса,
- улица Карла Маркса от площади Ленина, 2 до переулка Кооперативный,
- по переулку Батенькова от проспекта Ленина до улицы Набережная реки Ушайки,
- по улице Набережная реки Томи от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса,
- по переулку Нахановича от переулка Нахановича, 4 до улицы Гагарина,
- по улице Алексея Беленца от улицы Источная до улицы Гагарина,
- по улице Трифонова от проспекта Ленина до улицы Источная,
- по проспекту Фрунзе от проспекта Ленина до улицы Гагарина,
- на площади Новособорная на участке от пересечения с проспектом Ленина до улицы Гагарина.
На данных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и большегрузная техника.
Томичей просят быть внимательными и выбирать для движения другие маршруты.
Тэги/темы: