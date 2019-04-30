Завтра в центре Томска перекроют движение

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 1 мая, в центре Томска в связи с проведением праздничного шествия и праздничных мероприятий будет временно ограничено движение.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с 9.00 до 11.30 движение автомобилей будет ограничено на следующих участках:

по проспекту Ленина от переулка Кооперативный до улицы московский тракт,

площадь Ленина от ул. Розы Люксембург до улицы Карла Маркса,

улица Карла Маркса от площади Ленина, 2 до переулка Кооперативный,

по переулку Батенькова от проспекта Ленина до улицы Набережная реки Ушайки,

по улице Набережная реки Томи от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса,

по переулку Нахановича от переулка Нахановича, 4 до улицы Гагарина,

по улице Алексея Беленца от улицы Источная до улицы Гагарина,

по улице Трифонова от проспекта Ленина до улицы Источная,

по проспекту Фрунзе от проспекта Ленина до улицы Гагарина,

на площади Новособорная на участке от пересечения с проспектом Ленина до улицы Гагарина.

На данных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и большегрузная техника.

Томичей просят быть внимательными и выбирать для движения другие маршруты.

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