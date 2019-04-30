18+
18+

Завтра в центре Томска перекроют движение

Дороги, Томские новости, демонстрация движение переркоют дороги объезд майские праздники как проехать Завтра в центре Томска перекроют движение

Завтра, 1 мая, в центре Томска в связи с проведением праздничного шествия и праздничных мероприятий будет временно ограничено движение.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с 9.00 до 11.30 движение автомобилей будет ограничено на следующих участках:

На данных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и большегрузная техника.

Томичей просят быть внимательными и выбирать для движения другие маршруты.

Тэги/темы: