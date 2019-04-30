СХК продолжил вывоз оборудования с завода разделения изотопов, но останавливать его не планирует

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) не планирует останавливать и выводить из эксплуатации завод разделения изотопов (ЗРИ), чтобы не допустить негативного социально-экономического эффекта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные комбината.

Будущее ЗРИ активно обсуждалось в 2016 году, когда ТВЭЛ провел эксперимент по вывозу центрифуг самого современного, 8-го поколения на другой объект «Росатома» — Электрохимический завод (ЭХЗ) в г.Зеленогорске Красноярского края. Это оборудование задействовано в производственном цикле по обогащению урана. Тогда жители Северска, где расположен СХК, выходили на митинги, опасаясь закрытия ЗРИ.

В августе 2017 года гендиректор СХК Сергей Точилин сообщал, что решение о выводе из эксплуатации центрифуг, вероятнее всего, будет положительным. После этого ТВЭЛ не комментировал будущее завода, который до сих пор работает, в том числе на оставшихся центрифугах 8-го поколения.

«В случае остановки производства будет сильный негативный социально-экономический эффект, выражающийся в потере рабочих мест и прекращении поступления значительной суммы денежных средств в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений. Положительный экологический эффект будет проявлен крайне слабо или не проявлен вообще из-за довольно продолжительного времени, необходимого для вывода из эксплуатации ядерной установки, при очень больших финансовых затратах», — говорится в материалах комбината, подписанных С.Точилиным 10 апреля 2019 года.

«Продолжение эксплуатации ядерной установки при условии обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности является наилучшим вариантом», — подчеркивает СХК.

При этом отмечается, что после вывоза центрифуг на ЭХЗ в 2016 году работы по демонтажу на ЗРИ были продолжены в сентябре 2018 года. Затем оборудование было смонтировано на ЭХЗ. При этом были вывезены не все центрифуги: на ЗРИ остается работать как оборудование 8-го поколения, так и более ранних — 6-го и 7-го.

Завод разделения изотопов введен в промышленную эксплуатацию в 1953 году. Завод занимается обогащением гексафторида урана по изотопу U-235, а также производит ряд стабильных изотопов.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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