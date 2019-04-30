На U-NOVUS – 2019 в Томске разработают программу для подготовки 5G-специалистов

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На форуме U-NOVUS – 2019 в Томске состоится воркшоп от Центра компетенций НТИ Сколковского института науки и технологий по разработке архитектуры подготовки специалистов по беспроводной связи в России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основная задача воркшопа — разработка пилотной модели подготовки кадров в области беспроводной связи 5G, обеспечивающей насыщение специалистами ключевых игроков рынка (отечественных вендоров и операторов) в трехлетней перспективе.

Участники воркшопа рассмотрят основные тенденции развития сектора беспроводной связи на следующие 10 лет, в том числе текущие инициативы по развертыванию стандарта связи пятого поколения (5G) в России. В ходе проектной работы участники построят матрицу компетенций специалиста в области беспроводной связи с точки зрения возможностей академических площадок и с учетом позиции индустриальных партнеров.

Практическая работа будет ориентирована на разработку архитектуры подготовки специалистов по беспроводной связи в России до 2022 года и формирование пилотных проектов для удовлетворения спроса ключевых игроков рынка связи в специалистах. Итогом работы должны стать три пилотных проекта, интегрирующих возможности академических и индустриальных площадок подготовки специалистов по беспроводной связи.

К участию в воркшопе приглашены руководство Союза операторов связи LTE, операторы связи (МТС, Ростелеком и Tele2, Мегафон), разработчики и производители оборудования, университеты, организации – участники Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей».

Регистрация на воркшоп.

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