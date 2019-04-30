Томские пожарные более трех часов ликвидировали возгорание на складе в Предтеченске (ФОТО)

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 29 апреля, в Предтеченске на ул.Мелиоративная,9/2 загорелся склад готовой продукции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21.30. К приезду пожарных горела крыша склада, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Возгорание удалось ликвидировать к 1.54. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши, утеплитель под сайдингом. По уточненной информации площадь пожара составила 600 кв.метров.

Заправка водой осуществлялась от двух пожарных гидрантов: первый находился в 1 км от места пожара, второй – в 2,5 км. Для бесперебойной подачи воды был применен пожарный поезд.

В ликвидации пожара было задействовано 14 единиц техники, пожарный поезд, 46 человек.

Причина пожара устанавливается.





Фото: ГУ МЧС по Томской области

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