Томская область направит 41 млн руб. на строительство полигона ТБО в ЗАТО Северск

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Администрация ЗАТО Северск объявила первый в Томской области тендер на строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в рамках новой схемы обращения с отходами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Администрация объявила электронный аукцион на право строительства первой очереди полигона в поселке Самусь (входит в ЗАТО Северск). Начальная (максимальная) цена контракта — 40,716 млн рублей.

Подрядчику предстоит построить бытовое здание и контрольно-дезинфицирующую ванну, обустроить ограждение, инженерные коммуникации, внутриплощадочную дорогу, котлован, площадки для складирования грунта, а также озеленить территорию. Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 мая, торги состоятся 20 мая.

Согласно материалам областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительство полигона в поселке Самусь было начато ранее, однако в связи с нехваткой средств не завершено.

Как сообщалось, Томская область поделена на восемь зон деятельности региональных операторов, конкурсные процедуры прошли по всем из них, со всеми победителями заключены контракты. Региональные операторы будут заниматься вывозом мусора.

Регион планирует к 2025 году направить 1,5 млрд рублей на строительство объектов в рамках комплексной системы обращения с ТБО. На эти цели из федерального бюджета регион получит 200 млн рублей, самостоятельно выделит из областного бюджета 560 млн рублей, муниципалитеты добавят 110 млн рублей, из внебюджетных источников предполагается привлечь около 630 млн рублей. В частности, в регионе будет построено семь мусоросортировочных, три мусоросжигательных комплекса и 12 полигонов.

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