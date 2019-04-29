Школьными учителями через службу занятости станут 9 жителей Томской области

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В проекте «Школьный учитель» в 2019 году приняли участие 9 соискателей региональной службы занятости, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Переобучение проходят инженер, социальный работник, бухгалтер, специалист по управлению качеством – они станут учителями математики, русского языка, физики, психологии и начального образования.

"Проект «Школьный учитель» помогает гражданам, испытывающим сложность с поиском работы по полученным специальности. В наше время для успешности на рынке труда человеку необходимо стремление постоянно учиться, быстро реагировать на изменения и готовность сменить сферу деятельности. Сфера образования была выбрана департаментом из-за стабильной высокой кадровой потребности в школах региона", - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамент труда и занятости населения Томской области.

Участие в проекте могут принять соискатели с педагогически образованием, имеющие длительный перерыв в трудовой деятельности или не работавшие по профессии, выпускники среднего профессионального образования и вузов. Профобучение по направлению службы занятости полностью бесплатно.

Специалисты департамента труда отмечают, что после обучения участника проекта ждет гарантированное трудоустройство: служба занятости предварительно договаривается об этом с работодателем.

В 2018 году обучение в рамках проекта прошел 41 человек, 29 – вышли на работу. Школьными учителями стали: экономист, инженер, маркшейдер, переводчик, гидролог и специалисты по связям с общественностью.

Тэги/темы: