В среду в центре Томска изменится схема движения
В среду, 1 мая, в Томске в связи с праздничными мероприятиями изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда, 1 мая с 9.00 до 11. 30 будет прекращено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Московский тракт по маршруту шествия праздничных колонн.
Кроме того, на период проведения массового мероприятия 1 мая с 11 до 12 часов для движения автомобилей будет закрыта ул. Бакунина от ул. Обруб до ул. Октябрьская.
В среду, 1 мая, с 9.00 до 11.30 по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Герцена будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4 и 6.
Движение автобусных маршрутов по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пл. Новособорной будет организовано следующим образом:
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Номер маршрута
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Направление
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Путь следования
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- от ул. Пушкина
(пр. Ленина)
к пр. Кирова
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- (пр. Ленина) – – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту
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- с пр. Кирова
к ул. Пушкина
(пр. Ленина)
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- пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – – (пр. Ленина) - далее по маршруту
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- 8/9 по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
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- Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе – далее по маршруту – – Р. Люксембург - ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
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- Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург - – пл. Соляная - ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова – пер. Пионерский – ул. Р. Люксембург – ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
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- от ул. Пушкина
(пр. Ленина)
к пр. Фрунзе
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- (пр. Ленина) – – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту
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- от пр. Фрунзе к ул. Пушкина
(пр. Ленина)
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- пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – – (пр. Ленина) - далее по маршруту
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- 22, 26, 29, 30/33, 130, (19, 32
118, 150, 400)
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- от пр. Ленина
к ул. Учебной
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- (пр. Ленина) – – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
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- с ул. Учебной
к пр. Ленина
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- пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – – (пр. Ленина) - далее по маршруту
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- от ул. Дальне - Ключевской - пр. Мира – ул. Смирнова - далее по маршруту
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- от пл. Дзержинского – пр. Кирова- пл. Кирова – ул. Елизаровых – далее по маршруту
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- пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
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- пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
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- пл. Транспортная – ул. Нахимова - Коммунальный мост - далее по маршруту
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- Коммунальный мост – ул. Нахимова – пл. Транспортная
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- от пр. Ленина
к ул. Учебной
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- пр. Ленина - – – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
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- с пр. Кирова
к пл. Ленина
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- пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – - пр. Ленина - далее по маршруту