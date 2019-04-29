В среду в центре Томска изменится схема движения

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 1 мая, в Томске в связи с праздничными мероприятиями изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда, 1 мая с 9.00 до 11. 30 будет прекращено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Московский тракт по маршруту шествия праздничных колонн.

Кроме того, на период проведения массового мероприятия 1 мая с 11 до 12 часов для движения автомобилей будет закрыта ул. Бакунина от ул. Обруб до ул. Октябрьская.

В среду, 1 мая, с 9.00 до 11.30 по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Герцена будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4 и 6.

Движение автобусных маршрутов по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пл. Новособорной будет организовано следующим образом:

Номер маршрута Направление Путь следования 2, 3, 23, (4,12,31) от ул. Пушкина

(пр. Ленина)

к пр. Кирова (пр. Ленина) пер. 1905 года – ул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту с пр. Кирова

к ул. Пушкина

(пр. Ленина) пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембург – пер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту 8/9 по укороченной схеме без заезда на Московский тракт направление 8: Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе – далее по маршруту – пер. 1905 года – Р. Люксембург - ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная направление 9: Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург - пер. 1905 года – пл. Соляная - ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова – пер. Пионерский – ул. Р. Люксембург – ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная 25/52,

(5,16, 131) от ул. Пушкина

(пр. Ленина)

к пр. Фрунзе (пр. Ленина) пер. 1905 года – ул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту от пр. Фрунзе к ул. Пушкина

(пр. Ленина) пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембург – пер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту 22, 26, 29, 30/33, 130, (19, 32

118, 150, 400) от пр. Ленина

к ул. Учебной (пр. Ленина) пер. 1905 года – ул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту с ул. Учебной

к пр. Ленина пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембург – пер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту 101, 231, 308 по укорочен-ной схеме от ул. Дальне - Ключевской - пр. Мира – ул. Смирнова - далее по маршруту 119 по укорочен-ной схеме от пл. Дзержинского – пр. Кирова- пл. Кирова – ул. Елизаровых – далее по маршруту 36,37, 53 от Лагерного сада пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту от пр. Фрунзе пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту 112 по

укороченной схеме из города пл. Транспортная – ул. Нахимова - Коммунальный мост - далее по маршруту в город Коммунальный мост – ул. Нахимова – пл. Транспортная 442 от пр. Ленина

к ул. Учебной пр. Ленина - пер. 1905 года – ул. Розы Люксембург – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту с пр. Кирова

к пл. Ленина пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембург - пр. Ленина - далее по маршруту

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