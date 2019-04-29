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В среду в центре Томска изменится схема движения

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В среду, 1 мая, в Томске в связи с праздничными мероприятиями изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда, 1 мая с 9.00 до 11. 30 будет прекращено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Московский тракт по маршруту шествия праздничных колонн.

Кроме того, на период проведения массового мероприятия 1 мая с 11 до 12 часов для движения автомобилей будет закрыта ул. Бакунина от ул. Обруб до ул. Октябрьская.

В среду, 1 мая, с 9.00 до 11.30 по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Герцена будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4 и 6.

Движение автобусных маршрутов по пр. Ленина от пер. Кооперативного до пл. Новособорной будет организовано следующим образом:

Номер маршрута
Направление
Путь следования
  • 2, 3, 23, (4,12,31)
  • от ул. Пушкина
    (пр. Ленина)
    к пр. Кирова
  • (пр. Ленина) пер. 1905 годаул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - далее по маршруту
  • с пр. Кирова
    к ул. Пушкина
    (пр. Ленина)
  • пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембургпер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту
  • 8/9 по укороченной схеме без заезда на Московский тракт
  • направление 8:
  • Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе – далее по маршруту – пер. 1905 года – Р. Люксембург - ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
  • направление 9:
  • Б. Подгорная – ул. Д. Ключевская – ул. Р. Люксембург - пер. 1905 года – пл. Соляная - ул. Пушкина – далее по маршруту – пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова – пер. Пионерский – ул. Р. Люксембург – ул. Д. Ключевская – ул. Б. Подгорная
  • 25/52,
    (5,16, 131)
  • от ул. Пушкина
    (пр. Ленина)
    к пр. Фрунзе
  • (пр. Ленина) пер. 1905 годаул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - далее по маршруту
  • от пр. Фрунзе к ул. Пушкина
    (пр. Ленина)
  • пр. Фрунзе – ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембургпер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту
  • 22, 26, 29, 30/33, 130, (19, 32
    118, 150, 400)
  • от пр. Ленина
    к ул. Учебной
  • (пр. Ленина) пер. 1905 годаул. Розы Люксембург – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
  • с ул. Учебной
    к пр. Ленина
  • пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембургпер. 1905 года (пр. Ленина) - далее по маршруту
  • 101, 231, 308
  • по укорочен-ной схеме
  • от ул. Дальне - Ключевской - пр. Мира – ул. Смирнова - далее по маршруту
  • 119
  • по укорочен-ной схеме
  • от пл. Дзержинского – пр. Кирова- пл. Кирова – ул. Елизаровых – далее по маршруту
  • 36,37, 53
  • от Лагерного сада
  • пр. Ленина - пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - далее по маршруту
  • от пр. Фрунзе
  • пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
  • 112 по
    укороченной схеме
  • из города
  • пл. Транспортная – ул. Нахимова - Коммунальный мост - далее по маршруту
  • в город
  • Коммунальный мост – ул. Нахимова – пл. Транспортная
  • 442
  • от пр. Ленина
    к ул. Учебной
  • пр. Ленина - пер. 1905 годаул. Розы Люксембург – Набережная р. Ушайки - пер. Батенькова - ул. Гагарина - пр. Фрунзе - ул. Белинского - пр. Кирова - пр. Ленина - далее по маршруту
  • с пр. Кирова
    к пл. Ленина
  • пр. Кирова - ул. Белинского - пр. Фрунзе - ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Пионерский – ул. Розы Люксембург - пр. Ленина - далее по маршруту
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