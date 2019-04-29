ФК «Томь» задолжал еще почти 14 млн рублей налогов

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), наращивает налоговую задолженность, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Так, очередной долг «Томи» по налогам и сборам составляет 13 млн 980 тыс. рублей.

В пресс-службе инспекции ФСН по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что данный долг по налогам сформировался за последние месяцы.

Ранее «Томь» задолжала по налогам 12 млн 770 тыс. рублей.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года — тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

К концу 2018 года долг клуба перед игроками и персоналом превысил 30 млн рублей. В связи с этим в межсезонье несколько игроков покинули команду. «Томь» договорилась с руководством ПАО «Газпром нефть» о дальнейшем финансировании клуба — деньги на погашение долгов ожидались в первую рабочую неделю 2019 года, затем срок несколько раз переносился. В конце января ФК «Томь» погасил долги по зарплате игрокам и персоналу. Всего компания пообещала клубу в 2019 году выделить около 400 млн рублей.

В начале февраля судебные приставы получили от «Томи» 186 млн рублей, которые направили на погашение долгов. В том числе 135,5 млн рублей были направлены в государственный бюджет, еще 27 млн рублей — юридическим лицам (погашение долгов по договорам). Кроме того, 16,5 млн рублей были взысканы за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

В настоящее время «Томь» занимает третью строчку в таблице ФНЛ с 57 очками.

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