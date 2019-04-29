Дорожный фонд Томской области увеличился на 40 процентов

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В 2019 году объем дорожного фонда Томской области в сравнении с предыдущим годом увеличился на 40 процентов и достиг 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

По его словам, в очередной масштабной дорожно-ремонтной кампании продолжится реализация двух приоритетных проектов — национального «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и губернаторского «Дороги».

Объем финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году составит свыше 2,5 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — федеральные средства. Планируется отремонтировать более 112 км автодорог. В план нацпроекта в текущем году включили 20 объектов — семь в Томске, четыре в ЗАТО Северск, остальные на региональных трассах: объездная дорога Томска, участки автодорог Томск – Мариинск (0–76,73), Богашево – Петухово (0–14,49) и подъезд к селу Корнилово, деревне Аркашево, участки автодорог Томск – Каргала – Колпашево и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок.

По губернаторской программе «Дороги» в 2019 году муниципалитеты отремонтируют более 83 км местных автодорог. На финансирование ремонтных работ будет направлено 0,5 млрд рублей из областного бюджета.

Отвечая на вопросы редакторов, Игорь Шатурный также сообщил, что в 2019 году начнутся реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке 30‑45 км в Колпашевском районе и строительство подъезда к терминалу аэропорта «Томск» с остановочными и парковочными площадками на участке 19‑20,185 км автомобильной дороги Томск – Аэропорт. Продолжатся ремонтные работы на автодорогах в Александровском районе на участке 24,187‑26,687 км, Кедровый – Гарь – Кенга на участке 71–78 км в Бакчарском районе, Первомайское – Белый Яр на участке 33,5–37 км, 60–69 км в Первомайском районе.

«В 2019 году в регионе стартовала программа ремонта мостов на дорогах общего пользования регионального значения. До 2021 года мы будем ежегодно ремонтировать по пять мостов, — отметил Игорь Шатурный. — Кроме того, мы продолжим заниматься освещением дорог в населенных пунктах. В этом году электроосвещение будет построено в Зоркальцеве и Предтеченске».

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