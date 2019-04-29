Пожарные обнаружили тело мужчины при ликвидации возгорания в одном из домов Томска

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне утром, 28 апреля, в Томске загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Октябрьская, 58 поступило в 7.34. К приезду пожарных из-под крыши дома шел слабый дым.

Возгорание удалось ликвидировать к 7.51. В результате в одной из квартир в комнате 3х2 метра сгорел диван, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

У входа в квартиру пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается, как и причина возгорания.

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